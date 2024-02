Lorenzo Musetti non demorde | “I risultati non stanno arrivando | ma il duro lavoro in allenamento frutterà”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questione di tempo? Lo scopriremo. Di sicuro interesse in Italia e tra gli appassionati quanto sta accadendo nel percorso di. Il toscano ha rimediato ieri la quarta sconfitta consecutiva nel circuito ATP, la terza in serie al primo turno. Letta in questo modo, la chiave di lettura è quella del buio pesto, ma in realtà ci sono aspetti che meritano un’analisi in particolare. Come ammesso dallo stesso carrarino, ai microfoni di ATP Media, ilseguito insta andando in una direzione nella quale adattare il suo tennis “vintage/manovriero” alle esigenze di una pratica che si sposta sempre di più verso la ricerca ossessiva dell’aggressività. “Credo di avere molte frecce nel mio arco in termini di gioco. Ma devo imparare a essere più sicuro e soprattutto determinato riguardo a cosa devo fare ...