L' operazione Swisscom-Vodafone apre le fusioni nelle tlc | antitrust permettendo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Se andasse in porto l’acquisto diItalia da parte divorrebbe dire essenzialmente tre cose. La prima è che una società controllata dal governo svizzero ha scalato le quote del mercato telefonico italiano (controlla già Fastweb). La seconda è che il consolidamento nel settore delle tlc appare ormai come una strada obbligata,. L’ambizione di avere un mercato concorrenziale in Europa, a vantaggio degli utenti che negli ultimi anni hanno beneficiato della guerra tariffaria, si sta rivelando una velleità alla luce dei margini degli operatori diventati sempre più esigui e dei loro debiti sempre più elevati. La terza è che nasce un temibile concorrente per Telecom Italia, che sta gestendo la delicata fase di cessione dell’infrastruttura di rete al fondo Usa ...