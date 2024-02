LOGiCO | Legge determina già entità del fondo | bocciato tentativo Adm su prelievo Salvasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Un ripensamento che contrasta con lae che estende il campo di applicazione di una tassa di scopo, a discapito dei concessionari delle scommesse. Con una sentenza pubblicata, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto il ricorso dei concessionari e annullato gli atti impugnati con i quali l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane aveva intimato agli operatori il pagamento di importi integrativi delintrodotta dal Decreto Rilancio nel 2020 per sostenere lo sport. E' quanto scrive in una nota, la Lega Operatori di Gioco su Canale Online. Secondo il massimo giudice amministrativo la richiesta contrasta con le indicazioni del legislatore che, nel prevedere il, ha indicato anche la complessivadel ...

