Lo spread Btp-Bund è in leggero rialzo a 144 punti in avvio

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è a 145,9, in rialzo dai 144,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,89%. (quotidiano)

Btp future: supporto in area 117-116,85 punti: Nella seduta di martedì 27 febbraio il Btp future (scadenza marzo 2024) ha tentato un recupero ma non è riuscito a superare i 117,70 punti. La situazione tecnica di breve termine rimane quindi ...milanofinanza

Euforia piccoli risparmiatori, acquistati 11 miliardi di Btp Valore in 48 ore: Il successo non solo soddisfa l'interesse dei piccoli risparmiatori ma ha anche un impatto positivo sul fabbisogno del Tesoro, riducendolo significativamente.fortuneita