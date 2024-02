Liverpool | dalla Germania | contatti con Xabi Alonso | Bayer avvertito

La Juve ntus continua a monitorare il profilo di Kalvin Phillips come possibile rinforzo a centrocampo per gennaio e secondo ESPN ci sono una... (calciomercato)

Liverpool, Klopp: «Vi svelo perché la FA Cup è un nostro obiettivo»: Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista ... Per prima cosa dobbiamo riprenderci dal fine settimana e vedere chi dovrebbe essere schierato in campo. La buona ...calcionews24

Liverpool-Southampton, probabili formazioni: Klopp con Gakpo, Elliott dal 1': Sono sessanta i punti conquistati fin qui dal Liverpool, che occupa attualmente il primo posto della classifica di Premier League, a +1 dal Manchester City. Uno score frutto di diciotto successi, sei ...mediagol

Signori, la finale di Carabao Cup è già la partita dell’anno: È la finale di Carabao Cup, che il Liverpool di Klopp ha vinto domenica col Chelsea, con gol di Virgil van Dijk.esquire