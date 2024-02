LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | quasi 5 minuti di margine per i fuggitivi dopo 60 km

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 Inizia la salita di Cima Paravenna, prima vera asperità di giornata. Parte conclusiva che presenta dei tratti al 7,7%. 12:37 Gara che si accenderà come di consueto a partire dalla discesa di Testico, tratto che porterà all’imbocco del circuito conclusivo da ripetere in quattro occasioni. 12:33 Corsa che transita a Villanova d’Albenga, siamo a pochi chilometri dall’inizio di Cima Paravenna, salita di 6,8 km al 5,7% di pendenza media. 12:29 Vantaggio deiche scende per la prima volta al di sotto dei 5, assestandosi sui 4’50”. 12:25 Poco più di 50 km percorsi. Corsa che adesso presenta uno dei rari tratti pianeggianti che porterà alle prime rampe di Cima Paravenna. 12:21 Scatto dalla partenza che ritrae la squadre dei principali favoriti odierni, ovvero la ...