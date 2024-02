LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | oltre 5 minuti di margine per i fuggitivi dopo 35 km

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:51 Gruppo che continua a sonnecchiare e concede ancora spazio. Ritardo che ora cresce adcinquee mezzo. 11:47 Strada che inizia a salire per i. Ricordiamo la composizione della fuga. Al comando troviamo lo spagnolo David Martin Romero (Team Polti Kometa), il britannico Ben Grander (Mg.K Vis Colors for Peace), e gli italiani Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan), Marco Palomba (General Store Essegibi F.Lli Curia) ed Immanuel D’Aniello (Work Service Vitalcare Dynatek). 11:43 Continua a guadagnare rapidamente terreno la fuga di giornata. Per i battistrada ora vantaggio che si avvicina ai quattroquando mancano circa 170 km all’arrivo. 11:40 Ci avviciniamo ad un tratto di circa 15 km che tende all’insù. ...