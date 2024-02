LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | inizia ufficialmente la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:05 Non si è presentato al via Niccolò Garibbo (Team Technipes). Intanto diversi corridori non perdono tempo e provano a formare la prima fuga di giornata.IL11:01 Corridori che si apprestano a percorrere le poche centinaia di metri neutralizzati prima della partenza ufficiale. 10:58 Ricca la pattuglia di italiani pronti a dare battaglia nel circuito finale. Da Vincenzo Albanese (Arkea-B&B) ad Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale) passando per Christian Scaroni (Astana) e Simone Velasco (Astana). Non mancano le chance in chiave azzurra sia in caso didura, sia in caso di sprint ristretto. 10:53 172 i ciclisti al via, 44 dei quali alla prima uscita ufficiale stagionale. Tutti a caccia delle ...