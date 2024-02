LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | il gruppo accelera recuperando terreno sui fuggitivi dopo 70 km

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:05 Questo intanto il risultato al GPM di Cima Paravenna: 1 BRACALENTE Diego 5 2 PALOMBA Marco 3 3 GRANGER Ben 2 4 MARTÍN Alex 1 13:02 Approccio alla prossima salita che sarà tra 45km, un’asperità di 7km con pendenza media del 4,6% e picco del 10%. 13:01 Superata la prima ascesa di giornata ora è il momento di scendere in picchiata, poi spazio ad un po’ di pianura prima di affrontare le rampe di Testico. 12:58 Ritardo del plotone che infatti si riduce sensibilmente. Per ici sono soltanto 3’35”, corsa che sta entrando dunque nel vivo. 12:55 Sotto l’impulso degli uomini della VF Group Bardiani CSF-Faizanè ilprova a rosicchiare qualche altro secondo nell’ultima parte della salita. 12:52che recupera circa 30 secondi durante l’ascesa, ...

