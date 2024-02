LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | gruppo compatto | si entra nel circuito finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Forte accelerazione nel plotone che arriva grazie agli uomini della Decathlon AG2R che stanno imponendo un ritmo decisamente sostenuto. 15.00 Sineldicon ilche è totalmentedopo essersi spaccato in discesa. 14.57 Due squadre francesi in testa nel: Groupama – FDJ e Decathlon AG2R. 14.54 Sgambetta nelle prime posizioni delil campione italiano Simone Velasco, che si può giocare le sue carte su un percorso così mosso e ricco di disllo. 14.52 Siamo a poco più di 50 chilometri dalla conclusione, adesso c’è poco accordo ine tanti stanno provando il contrattacco. 14.50 Il primo troncone del ...