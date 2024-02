LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | gruppo compatto dopo 15 km

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:31 Questo tentativo sembra quello buono. Ilsi rialza e lascia il via libera a cinque attaccanti. Già 40 secondi di margine per lo spagnolo David Martin Romero (Team Polti Kometa), per il britannico Ben Grander (Mg.K Vis Colors for Peace), e per gli italiani Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan), Marco Palomba (General Store Essegibi F.Lli Curia) ed Immanuel D’Aniello (Work Service Vitalcare Dynatek). 11:28 Tra poco meno di 50 km i corridori affronteranno la prima reale asperità di giornata, ovvero la Cima Paravenna (6,8 km al 5,7% di pendenza media). 11:24 Ripresi Berasi e D’Aiuto. Ilsi riporta sui due alfieri della General Store Essegibi F.Lli Curia ed è nuovamente14 km. 11:20 Il britannico Matthew ...