LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | cinque al comando | gruppo a 3? quando mancano 110km al traguardo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:28 Corsa transitata ad Albenga, ora ci si dirige verso Alassio seguendo la costa per poi transitare daed approcciare il Testico. 13:25 UAE Emirates ancora sorniona in, con la squadra dei favoriti odierni, Juan Ayuso e Marc Hirschi, che per ora non prende in mano le redini delle operazioni. 13:22 Continua piano piano a rosicchiare qualcosa il, che ora si porta a 3’15” di ritardo rispetto alla testa della corsa. 13:19 Battistrada che hanno archiviato il tratto in discesa, ora una trentina di chilometri di pianura prima di affrontare il Testico, dove la corsa inevitabilmente esploderà. Dopo lo scollinamento infatti ci si dirigerà verso il circuito finale, con il Colla Micheri (2 km all’8%) da ripetere quattro volte. 13:16 Per i ...