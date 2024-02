LIVE Sonego-Medvedev | ATP Dubai 2024 in DIRETTA | inizia il match

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALorenzoal servizio 16.09 Vincendo oggi, un quarto di finale contro Jakub Mensik o Alejandro Davidovich Fokina. 16.06 Due precedenti: entrambi vinti dal russo. Si sono giocati a Monte Carlo nel 2023 (6-2, 6-3) e ad Adelaide (7-6, 2-1 ritiro). 16.02 Giocatori in campo! 15.55che è campione in carica dell’ATP 500 di, l’anno scorso ebbe la meglio in finale sul connazionale Rublev. Il russo chiuse negli Emirati una striscia di 3 tornei vinti consecutivamente, partita da Rotterdam e passata per Doha. Dopodiché, giocò uno splendido “sunshine double“, arrendendosi nettamente ad Alcaraz in finale a Indian Wells e imponendosi a Miami su Jannik Sinner. 15.50ha sicuramente le armi per dare fastidio al russo. Una chance ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Sonego ha sicuramente le armi per dare fastidio al russo. Una chance potrebbe palesarsi nel momento in cui ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Medvedev che è campione in carica dell’ATP 500 di Dubai , l’anno scorso ebbe la meglio in finale del ... (oasport)

Sonego-Medvedev, diretta Atp 500 Dubai: segui il LIVE: DUBAI (Emirati Arabi) - Nel secondo turno del torneo 500 Atp di Dubai Lorenzo Sonego affronta la testa di serie numero 1 Daniil Medvedev. L’italiano all’esordio ha eliminato l’indiano Nagal in tre set ...corrieredellosport

Andy Murray v Ugo Humbert LIVE: Dubai tennis result and latest reaction: Andy Murray is out of the ATP Dubai Tennis Championships after falling to a straight-sets defeat to Ugo Humbert in the second-round.Murray was aiming to win back-to-back matches for the first time ...msn

LIVE! Medvedev-Sonego: l'azzurro sfida il campione in carica di Dubai agli ottavi di finale. Diretta e aggiornamenti in tempo reale: L'ATP 500 di Dubai è il suo secondo torneo dell'anno. Sonego: 3 vittorie e 6 sconfitte. L'azzurro non ha trovato ancora continuità nella nuova stagione. In United Cup è stato sconfitto da Zverev e ...eurosport