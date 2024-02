LIVE Sonego-Medvedev 6-3 | 2-2 | ATP Dubai 2024 in DIRETTA | nessun break in avvio di 2° set | cambio tattico del russo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Largo il recupero, in avanti, di. 2-2 Ace (6°). Perfetto al servizio l’azzurro. 40-15 Super prima di!!! 30-15 Fortunatamente, largo il rovescio diche sarebbe risultato vincente. 15-15 Attacco debole di, passante diagonale fulminante del. 15-0 Prima slice vincente. Tornato sui teloni qui. 2-1 Chiude ancora sotto rete il. Dalla panchina, probabilmente, gli hanno suggerito di mischiare le carte. Sul 15-30 di questo terzo game, si è buttato avanti sul rovescio diche, sorpreso, ha affossato in rete il passante. 40-30 Prima vincente. 30-30 Strano passante giocato da, in back. L’azzurro è stato ...

LIVE! Medvedev-Sonego: l'azzurro sfida il campione in carica di Dubai agli ottavi di finale. Diretta e aggiornamenti in tempo reale: L'ATP 500 di Dubai è il suo secondo torneo dell'anno. Sonego: 3 vittorie e 6 sconfitte. L'azzurro non ha trovato ancora continuità nella nuova stagione. In United Cup è stato sconfitto da Zverev e ...eurosport

Sonego-Medvedev, diretta Atp 500 Dubai: segui il LIVE: DUBAI (Emirati Arabi) - Nel secondo turno del torneo 500 Atp di Dubai Lorenzo Sonego affronta la testa di serie numero 1 Daniil Medvedev. L’italiano all’esordio ha eliminato l’indiano Nagal in tre set ...corrieredellosport

LIVE Sonego-Medvedev, ATP Dubai 2024 in DIRETTA: sfida al n.4 del mondo non prima delle 16: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Conclusa Rublev-Cazaux (6-4, 6-4). Adesso in campo Andy Murray e Ugo Humbert. Non dovrebbero dunque esserci ritardi per l'ingresso in campo dell'azzurro ...oasport