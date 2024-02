LIVE – Scandicci-Eczacibasi 25-27 | 25-20 | 10-6 | ritorno quarti Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Latestualedi Savino Del BeneDynavit Istanbul, partita dideidi finale della Cev2023/di. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo la sconfitta incassata all’andata, va a caccia di un successo in tre o quattro set per aggiudicarsi il passaggio del turno senza passare dal Golden Set. La compagine turca, vista la vittoria al tie-break in casa, ha bisogno di un successo con qualsiasi risultato. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 28 febbraio al Palazzo Wanny di Firenze, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una...