LIVE Jastrzebski Wegiel-Piacenza 3-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | emiliani travolti | polacchi in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29: Ritorno amarissimo per unnettamente al di sotto delle aspettative sul campo delloWiegel. La prima notizia è che non potrà esserci una finale tutta italiana in, la seconda notizia è che l’avversaria deiinaffronteranno lo Ziraat Bank Ankara che aveva perso 0-3 in casa il ritorno dei quarti contro il Las Palmas ma ha vinto 15-7 al golden set 25-21 Primo tempo dietro di Huber e locompleta la rimonta e vola in24-21 Diagonale vincente di Lucarelli da zona 4 24-20 Ace Fornal 23-20 Out Lucarelli da zona 4 22-20 Mano out Fornal da zona 4 21-20 Primo tempo Simon! 21-19 Primo tempo Simon. Break di 7-1 ...