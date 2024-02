LIVE Jastrzebski Wegiel-Piacenza 1-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | Patry trascina i polacchi nel primo set | 25-22

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Muro Huber 1-1vincente da seconda linea in parallela 0-1 Leal vincente da zona 4 25-22 Chiude ilset iltempo di Gladyr. Meglio loin questoparziale conmeno efficace al servizio e incapace di sfruttare alcune buone occasioni per fare pendere dalla sua parte l’ago della bilancia 24-22 Mano out Simon intempo 24-21 Errore al servizio23-21 Mano out Lucarelli da zona 4 23-20 Errore al servizio23-19 Mano outda zona 2 22-19 Aceeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòò 22-18 Muro di Simon 22-17 Vincente Szymura dopo una grande difesa dello21-17 ...