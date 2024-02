LIVE Inter-Atalanta 0-0 | tutto pronto | inizia il big match di San Siro!

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 5? Scalvini fa sentire la propria presenza ad Asllani:vento duro sul calciatore albanese. L’arbitro concede calcio di punizione all’a centrocampo. 3? Primi minuti di studio: giro palla veloce e prolungato per la squadra di Simone Inzaghi 20.45 COMINCIA LA SFIDA A SAN20.40 Quasi...

