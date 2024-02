LIVE Inter-Atalanta 0-0 | De Keteleare va a segno ma il VAR annulla!

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 12? GOL ANNULLATO! L’arbitro decide di consultare il VAR: le immagini sono chiare. Tocco di mano di Mirancuk e il risultato torna sullo 0-0. 10? L’PASSA IN VANTAGGIO CON GOL DI DE KETELAERE. Scelta completamente sbagliata di Pavard che nell’area di rigore nerazzurra passa in orizzontale il pallone a Bastoni, preceduto dall’attaccante bergamasco. De ...

