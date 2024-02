LIVE F1 | dove vedere in tv il GP del Bahrain 2024 | orari diretta Sky e differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da giovedì 29 a sabato 2 marzo terrà banco il primo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Sakhir, in, il campionato della massima categoria dell’automobilismo prenderà il via. Come è consuetudine, il fine-settimana numero uno è sempre accompagnato da tanta curiosità perché nel corso dei test pre-season si è tenuto anche nascondere un po’ le carte. La Ferrari si presenza a questo esordio iridato con la voglia di dare il via a una stagione molto diversa da quella dell’anno passato. La SF-24, per quanto si è potuto capire nel corso delle prove prestagionali, è un passo avanti deciso rispetto alla vettura precedente. Le sensazioni alla guida del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz sono state queste. Tuttavia, si ritiene che la Red Bull e soprattutto l’olandese Max Verstappen siano ancora il riferimento. La ...