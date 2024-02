LIVE Civitanova-Halkbank Ankara | Champions League volley in DIRETTA | i marchigiani per prendersi la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18 Nonostante il prezioso 3-1 raccolto in Turchia dalla formazione guidata da capitan Luciano De Cecco e da coach Chicco Blengini, la squadra cuciniera vuole interpretare il match senza fare calcoli: gli avversari sono infatti temibili. 20.14 Per il passaggio del turno alla Lube serve una vittoria con qualsiasi risultato, ma basterebbe anche un k.o. al tiebreak per qualificare i. 20.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarti di finale delladi2023-2024. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra ...