LIVE – Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2024 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lascritta del, classico appuntamento di inizio stagione sulle strade liguri. A pochi giorni da Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, ecco glidalla corsa giunta alla sua sessantunesima edizione. I 202 chilometri con partenza e arrivo apromettono scintille soprattutto nel finale, con il circuito da ripetere quattro volte che prevede le salite di Colla Micheri e Capo Mele. Nans Peters cercherà il bis dopo la vittoria dello scorso anno, ma attenzione anche a Marc Hirschi e Juan Ayuso oltre agli italiani Alberto Bettiol e Filippo Zana. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING Segui ila partire dalle 11:00 PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 11.00 – Corridori ...

