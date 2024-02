L' intervista di Conte al Corriere è il segnale Capezzone | la Schlein e il Pd verso lo schianto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi è il "day after" del voto in Sardegna, con riflessioni più meditate e a freddo. "Non sapremmo dire però quanto siano meditate le riflessioni della vincitrice, Alessandra Todde", ironizza il direttore editoriale di Libero Danielenel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di oggi. La neo-governatrice grillina, che ha battuto il rivale Paolo Truzzu di centrodestra, ha commentato con queste parole: "Abbiamo risposto ai manganelli con le matite". "Si parte già in maniera fiammeggiante - sottolinea, ma non c'è dubbio che la coalizione di centrosinistra che Libero definisce l'Ammucchiatissima, perché stavolta conci sarà anche Calenda che si è già consegnato e persino Il Foglio, oggi ha una serie di voci che oggi si esprimono. Romano Prodi a La Stampa dice ...