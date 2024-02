Lina Martelli | Operata a 98 anni | aveva delle schegge post-guerra

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 98di storia: la donna che ha convissuto con i segni della SecondaMondiale, 98, originaria di Gabbiana di Castellucchio nel Mantovano, è una testimone vivente della storia, una donna che ha portato con sé per decenni le cicatrici della SecondaMondiale, incise nella sua carne sotto forma di duenella gamba destra. La sua storia è stata recentemente rivelata dall’ASST (Azienda Ospedaliera) di Mantova, in seguito a un intervento d’urgenza presso l’ospedale Poma e un successivo ricovero in Nefrologia e Dialisi. la vicenda Il racconto diriporta alla memoria gli orrori del 1944, quando un aereo bombardiere, chiamato affettuosamente “Pippo“, devastò ...