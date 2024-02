L' ideologia del cassonetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le chiamano fototrappole, funzionano come quelle usate per catturare le immagini degli animali selvatici nel loro habitat. Solo che in questo caso gli animali sono uomini e donne incivili che scaricano rifiuti dove capita capita. Bene ha fatto il comune di Ferrara a scovarli e punirli severamente (trecento salatissime sanzioni). Ciò detto, sul modo di raccogliere i rifiuti nelle nostre non troppo pulite città qualche considerazione va fatta. La prima è il costo esorbitante della Tari. Che andrebbe bene se il servizio fosse parametrato al conto, e forse un tempo era davvero così. Ma adesso? Diciamola tutta, i veri operatori ecologici siamo noi. Le nostre case sono organizzate in funzione della raccolta differenziata. Il bidone verde per il vetro e le lattine, quello blu per carta e cartone, giallo per plastica e affini, marrone per l'umido, grigio per il secco indifferenziato. E ...