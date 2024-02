L' idea di Quarta per le colonne romane | «Ricostruire quella crollata»

"idea che agenti siano nemici da abbattere". Lo sfogo dei poliziotti dopo i fatti di Pisa: Non si placa la polemica sugli scontri di Pisa e di Firenze. Dal sindacato Fsp chiedono a tutti di abbassare i toni: "Non si fa che alimentare un circuito perverso in cui tutti siamo meno al sicuro" ...ilgiornale

Pcp, "dalla Lega una trasparenza strumentale sulla ferrovia": "Il gruppo regionale della Lega sta facendo un circo mediatico perché due anni fa, nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto definitivo di elettrificazione della tratta ferroviaria ...ansa

TOTOFORMAZIONE, IL DUBBIO È IN MEDIANA. IKONÉ O SOTTIL DAL 1': In porta non ci sono dubbi con Terracciano tra i pali, così come anche sul quartetto di difesa tutti i quotidiani concordano: saranno Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi a formare la difesa ...firenzeviola