Liam Gallagher | “Il ritorno degli Oasis? Deve essere Noel a fare il primo passo | è stato troppo duro con me”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Glisi riuniscono? Senza l’ok di“ilrimarrà un miraggio”., per l’ennesima volta, ha rilanciato l’idea di una possibile reunion del gruppo rock, alimentando le speranze dei fan. In un recente intervento con il Times On Sunday, il celebre artista di Manchester ha aperto nuovamente al dialogo riguardo undella storica band britannica. Nonostante stia lavorando a un progetto discografico con John Squire, chitarrista dei Stone Roses,ha messo in luce la crescente probabilità di rivedere gliinsieme, sottolineando che l’iniziativa dovrebbe partire da lui. “È noto che non sarò io a contattarlo“, ha dichiarato, riferendosi al fratello ed ex compagno ...