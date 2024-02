“L’hanno uccisa” | ospite di Pomeriggio 5 difende Beatrice Luzzi | “Una cosa terribile!”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anna Pettinelli,di5, ha commentato il Grande Fratello svelando il suo punto di vista sufinalista del reality show. “”,diMyrta Merlino ha mandato in onda la clip distranita dal comportamento degli altri concorrenti: “Proprio strani. Adesso che dovrebbero rosicare sono tutti affettuosi! Io non li capisco proprio…”. Anna Pettinelli, tornando in studio ha preso la parolando laed attaccando il resto dei concorrenti del Grande Fratello: Ma guarda la fintaggine. Loroe nominata da sei mesi ...

"Giustizia per Manuela Murgia ". A ventinove anni esatti dalla tragica scomparsa della sedicenne di Cagliari, trovata morta in fondo a un canyon di Tuvixeddu, ... (today)

Omicidio di Bovolenta. Le scalate in montagna e le foto sui social in cui abbraccia Sara: chi era Alberto Pittarello, sparito nel nulla: BOVOLENTA (PADOVA) - Tecnico delle caldaie in una ditta della zona, amante della montagna e del calcio a 5. E un profilo di un ragazzo come tanti. Questo era, fino a ieri, Alberto Pittarello. Di lui..ilgazzettino

Ricoverato, si butta dal decimo piano dell'ospedale: morto finanziere: Un’ora prima si trovava nella stanza della degenza. Sono stati gli infermieri a dare l’allarme quando hanno visto la finestra aperta. Non ha lasciato nessun biglietto. E.N. si trovava all’ospedale di ...ilmattino

Chi era Sara Buratin, la 41enne uccisa a coltellate a Bovolenta (Padova): Chi era Sara Buratin, la donna uccisa a Bovolenta Sara Buratin è il nome ... tempo a causa delle profonde e gravi ferite riportate. Gli agenti hanno trovato nello stesso cortile l’arma utilizzata per ...tag24