L’ex M5s Castaldo si accoda a von der Leyen sulle armi | “È necessario rinforzare l’industria europea nel settore della difesa”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Basta ambiguità, basta tatticismi. Dopo un assurdo letargo di quasi settant’anni, è tempo di creare un vero esercito europeo. Quanto previsto dallo Strategic Compass è già superato dal drammaguerra in Ucraina. Serve istituire subito una forza di reazione rapida, di almeno 50-60mila unità, non Le 5-6000 attualmente previste”. Lo dice l’eurodeputato di Azione Fabio Massimo, intervenendo nella plenaria a Strasburgo. “Una forza – continua – che sia multidominio, in grado di operare con asset e unità tanto nei domini condizioni convenzionali tanto in quelli emergenti. Servela base industrialenel, decuplicando il fondo europeo di, incentivando più cooperazioni rafforzate tra gli Stati ...