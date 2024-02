Lex Luger | “Non mi dispiacerebbe essere inserito nella Hall of Fame”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Recentemente, durante un’intervista con Conrad Thompson, la leggenda del wrestling Lexha riflettuto sulla possibilità diWWEofquest’anno. Pare che ci sia una diffusa convinzione del fatto chesia già presenteHoF, ma non è ancora così. Un onore meritato? “Sarebbe una bella storyline Sting ha il suo ultimo match a marzo e ioofad aprile. Sicuramente. Ultimamente mi sento un po’ in vena ogni anno. Con il passare del tempo e con l’introduzione di molte persone… Ne abbiamo già parlato un po’ in passato. La gente dice: ‘Cosa? Lex non c’è? Pensavo ci fosse già’. ‘Aspetta… Aspetta… Non c’è?’ Me lo dicono sempre. ‘Tu non ci sei?’ ...