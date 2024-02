Leonardo | Bristow ordina 10 elicotteri Aw189

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)hanno siglato un accordo quadro con ordini fermi per diecie opzioni per ulteriori dieci unità. Lo rende noto il gruppo di aerospazio e difesa spiegando che l'intesa è a supporto di un piano di espansione flotta per il periodo 2025-2028., si legge nel comunicato, "è leader globale nella fornitura di servizi innovativi e sostenibili nel campo del volo verticale" e l'accordo evidenzia il suo "successo nel corso degli anni con l', l'elicottero di maggior successo nella sua categoria per trasporto offshore e altre missioni". Attualmente,impiega 21a livello globale, con ulteriori cinque in uscita dalla linea di assemblaggio quest'anno. Questisono utilizzati "per ...