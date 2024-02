Legionnaire' s Trail - Il legionario | la recensione | su Prime Video un action avventuroso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladi's- Il, film dove un soldato romano viene incaricato di consegnare una richiesta d'aiuto, inoltrandosi in territorio nemico e scontrandosi con la natura selvaggia. Durante l'invasione della Partia - regione del Medio Oriente che corrispondeva all'attuale parte nord-orientale dell'Iran - due legioni romane si ritrovano bloccate nelle montagne innevate dell'Armenia, una situazione che potrebbe lentamente condurre gli uomini a perdere la vita in quel freddo sempre più gelido. Il resto dell'esercito è a due settimane di marcia di distanza e la regione è infestata da pattuglie locali, pronte a tutto pur di scacciare l'invasore e a vederlo morire agonizzante. Come vi raccontiamo nelladi's- Il ...