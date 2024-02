Legge sul Ripristino della natura e direttiva sui crimini ambientali | in Europa doppia sconfitta delle destre

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La destra e il Copa-Cogeca, l’organizzazione che riunisce i principali sindacati agricoli europei, non fermano lasul, approvata con 329 voti a favore, 275 contrari e 24 astensioni dal Parlamento Ue che, nelle stesse ore, dà il via libera alla nuovasui. Un doppio risultato quello raggiunto a Strasburgo, ancor più perché arriva a pochi mesi dalle elezioni forse più importanti nella storia dell’Unione europea. E storica è anche lasul, tant’è che il testo è stato accolto dagli applausi dei deputati socialisti e verdi da un lato e dal silenzio dei parlamentari di destra dall’altro, nonostante nella versione finale si ...

Via libera dell'Eurocamera alla legge sul ripristino della natura , che è stata in bilico fino agli ultimi minuti prima della votazione. Il testo è stato ... (quotidiano)

Da Strasburgo – È stato accolto con un lungo applauso, quasi liberatorio, il via libera del Parlamento europeo alla Nature Restoration Law, uno dei pilastri ... (open.online)

Il 27 febbraio il parlamento europeo ha approva to di stretta misura una legge sul ripristino degli ecosistemi danneggiati, nonostante la feroce opposizione ... (internazionale)

