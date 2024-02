L’editoriale Altro che “vento nuovo” | dalla Sardegna rispunta il Conte 2…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A scorrere le dichiarazioni e le valutazioni del dopo Regionali sembra che– con la vittoria della grillina Alessandra Todde – sia partita un’avventura inedita, un’alchimia mai sperimentata prima. Sui quotidiani del gruppo Gedi si sono toccate, a proposito, vette altissime. Ad esempio questa: «Il campo giusto della sinistra, ora, può spiccare il volo». Non sono stati da meno i leader che ne hanno tratto una sorta di cosmogonia. Per Elly Schlein «cambia il». Per Giuseppe, vecchio lupo di mare, questo «» spirerebbe «verso il continente». Il party di parole e di iperboli era prevedibile e sintomatico, se vogliamo, di un’astinenza di vittorie lunga un anno e mezzo. In realtà, ciò che viene venduto come ...