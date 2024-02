Lecce | invasione giallorossa a Frosinone | biglietti polverizzati!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le ultime sul settore ospiti dei tifosi delper la prossima sfida di Serie A contro il. I dettagli Nonostante l’ultima sconfitta per 0-4 contro l’Inter, non cala l’interesse dei tifosi delper la loro squadra. Sono infatti andati esauriti in poco più di 10 minuti, 13 per l’esattezza, iriservati ai tifosi giallorossi per il prossimo match di Serie A allo Stirpe contro il. Saranno, dunque, circa 1200 i tifosi salentini presenti nello spicchio dello stadio a loro riservato.