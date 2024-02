(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In uno stralcio dell'autobiografia il calciatore del Milan menziona quella "tragedia sportiva" che fu drammatica. "Non ho potuto però fare a meno di denunciarli. E da quel momento sia io sia la mia famiglia abbiamo subito minacce pesanti. E mi considerano un traditore".

Milan , l’attaccante portoghese Rafael Leao sarà intervistato da Fabio Fazio domenica 28 gennaio. Ecco Dove vederlo Una domenica in tv per Rafael Leao . ... (dailymilan)

Leao si racconta in Smile: "Chiunque vorrebbe giocare nel Milan. Sono rimasto per amore, non per soldi. Ringrazio Furlani": Leao: "Non sono rimasto qui per i soldi, ma per un patto d’amore” Domani Rafael Leao presenterà il suo libro a Milano. Nella prefazione, si legge un… Leggi ...informazione

Leao: "Ho rinnovato col Milan non per soldi, ma per un patto d'amore": Rafael Leao presenterà oggi mercoledì 28 febbraio il libro: 'Smile, la mia vita tra calcio, musica e moda'. A pagina 147 di parla anche del Milan.areanapoli

Leao racconta l’inferno dei tifosi all’assalto: “Nello spogliatoio con cinture e spranghe”: Rafael Leao aveva solo 18 quando capì che nel calcio non basta ... Nel libro autobiografico (Smile, la mia vita tra calcio, musica e moda) c'è un passaggio nel quale racconta il terrore e la follia, ...fanpage