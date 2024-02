Le svaligiano l’appartamento mentre è al funerale del marito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è aldel, morto a 79 anni la scorsa settimana, lela casa. Ladri odiosi quelli che hanno messo in atto questo piano. Hanno atteso che la bara fosse in chiesa e che tutti fossero alle esequie, quindi sono passati per la cantina dell’abitazione, scassinando una porta e da lì sono saliti in casa. Una volta dentro, indisturbati, hanno buttato all’aria tutto per arrivare a mettere le mani sui gioielli della donna, regali delappena defunto. Una volta ottenuto quel che volevano, se ne sono andati. Poco dopo, al ritorno nella propria abitazione, la vedova settantenne ha tristemente dovuto constatare il passaggio dei delinquenti senza alcuno scrupolo. Di più, perché il giorno successivo qualcuno ha tentato pure di truffarla con l’ormai collaudato trucco della ...