Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di mercoledì 28 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 282024. Ariete Luna ancora opposta ma niente paura,non finisce ancora. Controllate gli stati d'animo, lanciatevi allegramente nelle iniziative, allargate il raggio d'azione, lepromettono ottimi risultati a marzo. Le amicizie possono avere un ruolo importante se avete qualcosa di personale da rilevare e sistemare. L'amore non manca di sensualità, Venere super per nuove esperienze, inventate qualcosa di eccitante che risvegli il coniuge. Toro Abbiamo scritto a inizio mese chesarebbe stato stressante per l'attività e impegnativo per la ...