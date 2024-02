Le previsioni meteo per giovedì 29 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma Molte nuvole nel corso della giornata con tempo instabile e possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +10°C e +15°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale sui settori meridionali. Neve oltre i 1700-1800 metri. Più asciutto in serata mentre nella notte tornano deboli fenomeni con neve fino a 1500 metri. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli per lo più coperti, con deboli precipitazioni sul Piemonte e sulla Romagna, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate tra Alpi occidentali ed Appennino settentrionale dai 1600-1700 metri. In serata precipitazioni in estensione su tutti i settori con fenomeni ...