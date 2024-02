Le pagelle di Inter-Atalanta | Lautaro one man show | Asllani masterclass

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Quasi tutti promossi in casache sfodera una prestazione straordinaria contro unache non riesce ad esprimere il suo solito gioco. Per Inzaghi è fuga scudetto, Gasperini cade ancora a Milano e ora insegue il Bologna al quarto posto