Le nuove preziose creazioni di Pasquale Bruni

Una soluzione terapeutica per adulti e bambini affetti da questa patologia: Le persone di ogni età che sono costrette a convivere con il diabete di tipo 1 potranno trovare un prezioso alleato nella tecnologia ... in base ai dati forniti dal sensore. Grazie a questo nuovo ...gazzetta

Sophos, ecco la nuova proposta dedicata Partner Care: Il vendor conferma l'impegno nei confronti del canale con questa proposta studiata per fornire assistenza amministrativa e operativa 24x7 al fine di dare impulso alla redditività dei partner ...channelcity

Nuova ondata di furti. La Vallata nel mirino: I ladri sono entrati in azione tre giorni fa, nella zona nuova del Campo sportivo, anche in questo caso dopo aver infranto i vetri sono riusciti ad entrare in casa ed impossessarsi di soldi e preziosi ...ilrestodelcarlino