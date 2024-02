Le minacce di morte al giornalista israeliano dopo il discorso pro-Palestina alla Berlinale | «Non posso tornare a casa»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’appello per un cessate il fuoco a Gaza dal palco dellaha scatenato l’ira delle autorità tedesche e israeliane. Yuval Abraham e Basel Adra – vincitori del premio per il miglior documentario No Other Land – sono da giorni al centro delle critiche per il loro messaggio pro-pronunciatocerimonia di premiazione a Berlino di sabato scorso. Abraham è un, Adra è palestinese. Quest’ultimo vive in Cisgiordania, dove il numero di coloni israeliani ha continuato a crescere nel corso degli anni. E nonostante si trovino a solo mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, le loro opportunità sono completamente diverse. «Io sono soggetto al diritto civile, Basel è soggettolegge militare. Io ho diritto di voto, lui no. Io sono libero di muovermi, ...