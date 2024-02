Le grandi novità Netflix in uscita per Marzo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono in arrivo su. La nuova programmazione sulla piattaforma streaming arricchisce il catalogo. Proprio auscirà la serie sulla storia di Rocco Siffredi, Supersex, il film di fantascienza con Adam Sandler, Spaceman, una serie sci-fi tratta dalla trilogia di Liu Cixin, Il problema dei tre corpi. Il tanto atteso film fantasy con Milly Bobby Brown, Damsel. Ci aspettano anche The Gentlmen, Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni, il film biografico su Mia martini, Red Eye con Rachel McAdams e Cillian Murphy. Lo speciale su Fabrizio de Andrè, Saturno contro di Ozpetek, American Underdog, Irish Wish, Resident Alien, The Mexican con Brad Pitt, the Land of Dreams, La guerra dei nonni, Shirley in corsa ...