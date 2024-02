Le frasi choc del vescovo contro Bianca Berlinguer | “Vorrei fosse aggredita”

Sospensione disciplinare dall’impiego per 11 mesi, «con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio». È questa la sanzione ... (urbanpost)

Chi è davvero Roberto Vannacci, dal curriculum alle frasi choc del libro: quello che nessuno dice: Leggi anche: Peste bubbonica in Oregon, cause e sintomi: perché preoccupa Le frasi choc contenute nel libro “Il Mondo al Contrario” Nel libro il generale sospeso per 11 mesi dall’impiego ha attaccato ...urbanpost

Professore dell'Università sanzionato per frasi sessiste rivolte alle studentesse: La Rettrice aveva chiesto una sanzione superiore, ma il collegio di disciplina ha deciso per la "censura". La segnalazione è partita da delle studentesse ...padovaoggi

"Berlinguer Vorrei fosse aggredita e la polizia si girasse dall'altra parte", le frasi choc del vescovo: "La solita furbastra!", così Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia, apostrofa Bianca Belinguer in un post condiviso su Facebook. La polemica del vescovo riguarda la posizione assunta dalla ...today