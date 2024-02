Le elezioni sarde viste dagli sconfitti

"Credo che questa sarà una legislatura fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente nella nostra regione. E non solo per il rischio di cementificazione ... (sbircialanotizia)

elezioni Regionali, Sorpresa Calenda: “Possibile alleanza anche con i 5S per stare in partita e battere la destra”: elezioni Regionali, Sorpresa Calenda ... detto che il famoso “campo largo“, poteva e può essere vincente e in qualche modo l’esempio sardo dimostra che può essere possibile. E chissà che non sia stato ...tag24

Regionali, le strategie della maggioranza: terzo mandato per Zaia, la Lega rilancia. Ma rimane il nodo Umbria: Perché l’insistenza della Lega è solo uno tra i tanti effetti collaterali dell’inciampo sardo. L’inizio di un duello che può avere riverberi sulle Regionali da qui alle elezioni Europee di giugno.ilmessaggero

elezioni sardegna, Todde: «Rotto il tetto di cristallo». Conte e Schlein: «Ora l’Abruzzo»: Confessa di aver festeggiato con vino rosso rigorosamente sardo visto che è anche sommelier e non nasconde ... ininterrotta di vittorie che il centrodestra aveva collezionato alle elezioni regionali ...leggo