Le avete mai provate?

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lo anticipiamo subito: gli amanti dei libri “effetto vissuto” non si sentiranno molto tirati in causa. Tutti gli altri, coloro cioè che amano avere in libreria libri immacolati e per nulla sgualciti, avranno pane per i loro denti. Se vi sentite parte di quest’ultima categoria, ma non volete mai e poi mai rinunciare alla bellezza di un libro in viaggio, avrete decisamente bisogno di una book sleeve. Guai a quell’orecchia! E che dire di quella piega?! Viaggiare di frequente, infilare libri nelle borse o negli zaini per non perdere neanche dieci minuti del capitolo che si è lasciato in sospeso, essere dipendenti dalla lettura. Se vi sentite tirati in causa, e soffrite da sempre della sindrome del libro perfetto, ecco la soluzione che fa per voi. Sì, perché le custodie per libri, ...