Le 50 squadre più forti di sempre | ci sono 5 italiane | LA CLASSIFICA|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 2024-02-28 16:35:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: La rivista Four Four Two ha ripubblicato la sua classifica delle 50piùdi tutti i tempi, mischiandodi club e nazionali, ed epoche diverse. Della classifica fanno parte formazioni leggendarie, che hanno vinto campionati, coppe e Mondiali, ma ancheche, anche vincendo meno, hanno lasciato il segno sul calcio internazionale, come ad esempio l’Ungheria degli anno 50, sconfitta dalla Germania Ovest nella finale dei Mondiali del 1954, eppure rimasta nella memoria e nell’immaginario collettivo degli appassionati di calcio molto più di quella Germania. Fra le 50piùdi tutti i tempi, secondo la classifica ...