Lazio | Lotito svela | 'Non seguo la Lazio da giorni Sarri? Non l'ho sentito'

Ag. Jorginho: "Potrebbe tornare al Napoli se resta Calzona che conosceva Sarri": Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tvplay: "Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue ...tuttonapoli

Crisi Lazio, rottura anche tra Lotito e Sarri: la risposta del presidente al tecnico: La Lazio naviga in acque tempestose, la crisi di risultati dei biancocelesti ha portato allo scontro tra il tecnico Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito, che oggi ha risposto in maniera ...sport.virgilio

Tag24.it ha chiesto spiegazioni a Lotito che prima ammette di non sapere le indiscrezioni mediatiche (sarà vero) e poi dice: “Io mica faccio il disoccupato! C’ho un sacco di cose da fare non mi telefonate per questo. Non si tratta di non provare amore, è il tempo che manca”.laziopress