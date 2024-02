Lazio | fonti vicine a Lotito all’Ansa | “Qualcuno vuole minare la serenità della squadra”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Alla vigilia di due match importanti, con il Milan ed il Bayern Monaco,lae dell’ambiente”. Lo diconoal presidente, Claudio, dopo che sul web erano apparsi articoli su un presunto distacco del patron biancoceleste dalla, in conseguenza del suo impegno politico. “A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa rispetto a telefonate ‘rubate’ al presidente mentre era impegnato in attività istituzionali al Senato,segue costantemente, come ha sempre fatto nei venti annisua presidenza, l’attività...