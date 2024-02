Lavoro? Vanno al Grande Fratello | Zanicchi non si tiene sul reddito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, Ivasi è schierata contro ildi cittadinanza. L'argomentazione della cantante si è basata su esempi concreti: "Credimi, vicino a casa mia hanno chiuso una pizzeria e un ristorante”, ha raccontato alla giornalista. “Hanno dovuto vendere perché non trovavano uno il cuoco e l'altro il cameriere. Ilci sarebbe, però non lo vogliono perché vogliono tutti andare ale in televisione”: subito è arrivata la bordata in diretta. Osservazioni, quelle dell'eurodeputata di Forza Italia, che sono state subito contestate dal deputato del Pd Marco Furfaro e, soprattutto, da Andrea Scanzi. La firma del Fatto Quotidiano ha punto: “I testi di questo intervento ...